YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da Yeşilırmak’ı cazibe merkezi yapacak proje için imzalar atıldı

Amasya’da Yeşilırmak’ı cazibe merkezi yapacak proje için imzalar atıldı

AMASYA HABERLERİ  | 24.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ için protokol imzalandı.Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi kente doğal güzellik katan Yeşilırmak’ın temizlenerek cazibe merkezi haline gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ için protokol imzalandı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi kente doğal güzellik katan Yeşilırmak’ın temizlenerek cazibe merkezi haline gelmesini amaçladıklarını belirtti. Su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla uygulanan çalışmalara katkıda bulunmanın önemine değinen Vali Masatlı, “Bu proje ile Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Valiliğimizin öncülüğü ve koordinesinde Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Göynücek Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Suluova Belediyesi, Taşova Belediyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin işbirliği ile çalışmalarımıza başlıyoruz” diye konuştu.
Örnek olacak bir çevreci projeyi hayata geçirmiş olacaklarına değinen Masatlı, tüm paydaşlara sağlayacakları katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı olduğunu hatırlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Bu çalışmalardan sonra yerleşim alanlarına zarar vermesi söz konusu olmadığı gibi vatandaşlarımız kültürel ve sosyal faaliyetlerle beraber tabiattan daha güzel faydalanma şansı yakalayacak” şeklinde konuştu.
Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Kürkçü, Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve kurum müdürlerinin de yer aldığı toplantıda imzaların atılmasının ardından Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Mustafa Örgüt tarafından projeye ilişkin sunum yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/

Amasya Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:27
Öğle
12:28
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:44

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Enes Eczanesi
Merkez
Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
Artvin Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.