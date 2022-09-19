Amasya'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Tokat'a giden Kaşif Erkoç idaresindeki 60 BP 042 plakalı, Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, gece saatlerinde Suluova Çeltek Mahallesi yakınlarında, İsmail Tural yönetimindeki 55 H 3934 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Ömer Bıyık, Uğur Varol, Halil Doğdu, Abdulbaki Durak, Saliha Kurt, Abdullah Atar yaralandı.

Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü İsmail Tural ile aynı araçtaki Ömer Bıyık yaşamını yitirdi.



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