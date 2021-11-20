Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşova'dan Amasya yönüne giden 6 otomobilin, Kale Çevriği mevkisinde çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşınan Tülin Yılmaz, Sedanur ve Kuddisi Bülbül, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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