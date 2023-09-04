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Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 35,7'ye düştü

04.09.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı yüzde 35,7'ye geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, 1 Eylül itibariyle sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

Birçok baraj ve gölette su oranlarında düşüş gözlenirken DSİ'nin açıkladığı verilere göre, Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 11,5, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 36,2, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 37, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 56, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 63, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 69, Değirmendere Göleti yüzde 65, Doğantepe Göleti yüzde 41, Duruca Göleti yüzde 32, İbecik Göleti yüzde 72, Ortaköy Göleti yüzde 13, Yassıçal Göleti yüzde 75, Ziyaret Göleti yüzde 60, Merzifon Paşa Göleti yüzde 30, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 25, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 56, Suluova Ladik Gölü yüzde 31, Suluova Yedikır Barajı yüzde 36, Taşova Destek Göleti yüzde 66 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 17 doluluk oranına sahip. Merzifon Sarıbuğday Göleti'nde ise aktif su hacmi bulunmuyor.

Ağustos ayında yüzde 49 olarak kaydedilen Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 35,7'ye düştü.

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Amasya DSİ baraj doluluk oranı gölet

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