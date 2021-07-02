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Amasya'daki düğün salonu, vantilatöründeki kuş yavruları büyüyene kadar kapalı kalacak

02.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk: - "Hayvanlara saygımızdan dolayı kuşların rahat etmeleri için bakım onarım yapmayı ertelediğimiz gibi kuşlar yavrularını büyütene kadar salonu düğünlere kiraya vermeme kararı aldık"

Amasya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yuva yapan kuşlar yavrularını büyütene kadar belediyeye ait düğün salonunun kiralanamayacağını söyledi.

Öztürk, gazetecilere, düğün salonunda sezonun açılacak olması dolayısıyla bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Salonun içindeki vantilatörde kuşların yuva yaptığını gördüklerini aktaran Öztürk, yuvanın korunması için gerekli özeni gösterdiklerini dile getirdi.

Yavrular ve annelerinin rahat etmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Öztürk, "Hayvanlara saygımızdan dolayı kuşların rahat etmeleri için bakım onarım yapmayı ertelediğimiz gibi kuşlar yavrularını büyütene kadar salonu düğünlere kiraya vermeme kararı aldık. Amacımız, yuva yapan kuşlarımızın yavrularını güven içinde büyüterek uçmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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