Amasya'daki sahte içki operasyonunda 7 gözaltı

Amasya'daki sahte içki operasyonunda yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre etil alkol, 50 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.



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