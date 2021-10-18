Amasya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rıza E. idaresindeki 34 CSG 440 plakalı hafif ticari araç, Arpaderesi köyünde, Ahmet A. yönetimindeki 05 HC 958 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Hatice A. (80), Abdurrahman E. ile Güldane E. (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, HES Kodu sorgusunda, Güldane E'nin pozitif vaka, Abdurrahman E'nin ise temaslı olduğu belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadıkları için dokuz yüzer lira idari para cezası kesilen bu kişiler, hastanedeki tedavilerinin ardından karantina süreçlerini tamamlamaları için evlerine götürülecek.

