YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AMASYA HABERLERİ  | 10.12.2020 15:53 | Son Güncelleme

Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.U, O.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin dün Meray mevkisinde durdurduğu araçta 13 bin 944 sentetik ecza ele geçirilmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ekiplerin ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta da 82,70 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirilmiş, araçtaki kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Amasya Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:34
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.