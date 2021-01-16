YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

16.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve R.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün Buğdaylı Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde kapıya saklanmış 462 uyuşturucu hap ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
1/

Amasya Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:51
Öğle
12:51
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Amasya Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Huzur Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Taşova’da kitap kurtları ödüllendirildi

Taşova’da kitap kurtları ödüllendirildi

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Vali Masatlı: “Daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz”

Vali Masatlı: “Daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz”

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Merzifon’da sağlık çalışanları aşılanıyor

Merzifon’da sağlık çalışanları aşılanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.