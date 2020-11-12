YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

AMASYA HABERLERİ  | 12.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Amasya Valiliği koordinesinde, hayırseverlerin katkısıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Vali Mustafa Masatlı, Yavuz Selim Meydanı'ndaki uğurlama töreninde, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yapılan yardımlarla deprem felaketi karşısında İzmirlilerle bir ve beraber olduklarını göstermek istediklerini belirten Masatlı, "Valiliğimiz koordinesindeki kampanyaya destek olan hayırsever firma ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Amacımız, yaraların sarılmasına bir nebze vesile olmak." dedi.

Ülke ve millet olarak İzmir için tek yürek olduklarını vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"İzmir'den gelecek haberlere odaklandık. Gelen mucizelere, kurtarılma haberlerine hep birlikte sevinirken, vefat eden vatandaşlarımıza üzüldük ama olayın ilk anından itibaren devletimiz hemen olay yerindeydi ve yaraları en kısa sürede sardı. Ülke olarak bir aradaydık ve kenetlendik. Millet olarak da bu tür felaketler karşısında bir ve beraber olacağımızı herkese gösterdik. Allah bu tür felaketlerden bizleri korusun."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duadan sonra yardımları taşıyan tır, İzmir'e hareket etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:14
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Amasya Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Yıldırım Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.