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Amasyalı 71 yaşındaki Zekiye Artut bahçesindeki 3 kaplumbağaya özenle bakıyor:

24.08.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dağlarda gördüğüm zaman korkuyorduk ama şimdilerde onlardan asla ayrılamam"

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Zekiye Artut, bahçesinde beslediği 3 kaplumbağaya özenle ve sevgiyle bakıyor.

Evli ve 4 çocuk annesi Artut, 15 yıl önce gezmek için gittiği İstanbul'da çocukların elinde küçük bir kaplumbağa bulunduğunu gördü. Zarar görebileceği endişesiyle hayvanı çocuklardan alan Artut, memleketi Suluova'ya dönerken kaplumbağayı da yanında götürdü.

O günden bu yana hayvanı yanından ayırmayan Artut'a birkaç ay önce çocuklar bir kaplumbağa yavrusu daha getirdi. Bir süre sonra evinin kapısının önünde bir yavru daha bulan Artut, onlara da bahçesinde bakmaya başladı.

Artut, gazetecilere, ilk kaplumbağayı İstanbul'dan alıp getirdikten sonra çok küçük olması nedeniyle 2 yıl terliğin içinde büyüttüğünü ve bir süre sonra bahçesine bıraktığını anlatarak, "Bur süre sonra kayboldu, bulamadım. Toprağa girdiğini bilmiyordum. Çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleriyle uğraşırken bir de baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam. Dağlarda gördüğüm zaman korkuyorduk ama şimdilerde onlardan asla ayrılamam." ifadelerini kullandı.

Kaplumbağaların yemeyi sevdiği ürünleri bahçesine ektiğini dile getiren Artut, onları marul, salatalık, lahana, salam ile beslediğini söyledi.

Kaplumbağalarına sevgisini duyanların kendisini ziyarete geldiğini aktaran Artut, "İl dışından bizleri ziyarete gelenler oldu. 15 yıl önce kibrit kutusunda İstanbul'dan bir kaplumbağa getirmiştim, şimdilerde 3 kaplumbağaya özenle bakmaya çalışıyorum. Bütün günümü onlarla geçiriyorum." diye konuştu.

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