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Amasyalılar depremzedeler için kıyafet ve battaniye dikiyor

13.02.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da kadınlar depremzedeler için kıyafet ve battaniye dikiyor. El emeği, göz nuruyla hazırlanan ilk ürünler deprem bölgesine ulaşırken üretime de devam ediliyor.

Amasyalılar depremzedeler için kıyafet ve battaniye dikiyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası yıkıma uğrayan 10 ildeki enkaz alanlarında ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye’nin farklı noktalarından ulaştırılmaya gayret edilirken, 1. derece deprem kuşağı üzerindeki Amasya’da da bölgedeki depremzedeler için hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği kurslara katılan kadınlar depremzedelere destek amacıyla aralarında topladıkları paralarla kumaş alıp elbise dikmeye başladı. Onlara yöneticiler ve usta öğreticiler de destek oldu. Toplanan kumaşlar şekillenirken dikiş makinelerinin sesi hiç susmadı. Türkiye’yi sarsan deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmaları ise cep telefonu ekranlarından kısa molalarda takip edildi. Çok sayıda çeşitli elbise, kaban ve battaniyenin üretimi sağlandı.

Üç çocuğunu evde bırakıp kurs merkezine gelen Gamze Köse, “Depremzedeler o haldeyken sıcak evimizde duramazdık. Burada bir araya gelerek depremden zarar gören kardeşlerimize yardım etmek istedik” dedi.

Usta öğretici Fadime Er, “Keşke kuş olup uçarak oralara yardım edebilsek. Şu an tek yüreğiz. Acılarımızı birlikte saracağız” diye konuştu.
Enkazdan kurtarılma anlarını izledikçe büyük sevinç yaşadıklarına değinen Beyza Çıtır ise “Biz Amasyalılar olarak depremzedeleri ısıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

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