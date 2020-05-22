Amasya'nın "DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil olma" mutluluğu

Amasya'nın Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) kapsadığı illere eklenmesi, vatandaşları ve yöneticileri sevindirdi.

Merkezi Giresun olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat'ın kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan DOKAP'a Çorum ve Amasya'nın dahil edilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bölge illerinin gelişmesini ve bu illeri kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil, göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen, illerin sanayi, turizm, kentleşme ile daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP'a Amasya'nın da dahil edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'nın DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil edilmesinin kendileri açısından gerçekten çok önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Amasya'nın bu projenin içinde yer almasıyla özellikle bölgesel kalkınma anlamında çok uzun bir geleneğe sahip olan kurumların imkanlarından istifade edebileceğini düşündüklerini dile getiren Varol, şunları kaydetti: