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Amasya'nın "DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil olma" mutluluğu

AMASYA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Osman Varol: -"DOKAP'ın sağladığı imkanlardan da maksimum düzeyde istifade edeceğimize inanıyoruz. Bu programa dahil olunmasını çok önemli görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Amasya'nın Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) kapsadığı illere eklenmesi, vatandaşları ve yöneticileri sevindirdi.

Merkezi Giresun olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat'ın kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan DOKAP'a Çorum ve Amasya'nın dahil edilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bölge illerinin gelişmesini ve bu illeri kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil, göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen, illerin sanayi, turizm, kentleşme ile daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP'a Amasya'nın da dahil edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'nın DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil edilmesinin kendileri açısından gerçekten çok önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Amasya'nın bu projenin içinde yer almasıyla özellikle bölgesel kalkınma anlamında çok uzun bir geleneğe sahip olan kurumların imkanlarından istifade edebileceğini düşündüklerini dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ilimizin de özellikle tarım, turizm ve sanayide sahip olduğu çok önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. DOKAP'ın da bu potansiyeli değerlendirmek için çok ciddi gelişmiş proje hazırlama ve uygulama kabiliyetine sahip önemli bir bürokrasisi olduğunu biliyoruz. DOKAP'ın sağladığı imkanlardan da maksimum düzeyde istifade edeceğimize inanıyoruz. Bu programa dahil olunmasını çok önemli görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte il olarak öncelikle bürokratik hazırlıklarımızı tamamladık, daha sonra siyasetimiz ve sivil toplumumuzun büyük desteği oldu. Sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çok büyük destekleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle bu süreç tamamlanmış oldu. Hepsine minnettarız, teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bizlere gösterilen bu ilginin, bu programa dahil edilmemizin karşılığını daha fazla çalışarak, çok fazla proje üreterek kısa zamanda vermeye çalışacağız."

Vatandaşlardan Emin Yıldırım ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "DOKAP'a dahil edilmemize sevindik, inşallah memleketimiz için hayırlısı olur. Bu programın Amasya'nın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun zamandır bu projeye dahil olmayı bekliyorduk, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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