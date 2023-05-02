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Amasya’nın son kasetçisi, tarih olan kasetlere gözü gibi bakıyor

02.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Ahmet Özer, 50 yılı aşkın süredir kasetçilik yapıyor.

Türkiye’de 1970’li ve 1980’li yıllara damga vurup kasetleri binlerce satan sanatçıların artık tarih olan kasetlerine gözü gibi bakıyor.

Yüzlerce sanatçıya ait kaset ve plağı iş yerinde bulunduran 68 yaşındaki Özer, bu mesleğin kentteki son temsilcisi olarak buruk bir sevinç ve gurur yaşıyor. Elindeki özel albümlerin sanatçılarda bile bulunamayacağını iddia eden kasetçi, ‘milyonlar bile verseler satmam’ diyor.

Bölgede kendisinden başka kasetçinin kalmadığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Özer, “Bugünlere geldik. Ama sektör öldü. Kaset sektörü 2011 yılında bitti. Daha sonra CD’ye geçtik. O da bitmek üzere. Başka mesleğim olmadığı için bu işi yürütmeye çalışıyorum” dedi.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında kasetler yerini CD, flaş bellek ve son dönemde dijital platformlara bıraktığına işaret eden Özer, “Kaset çıkmadan önce reklamını yapardık. İnsanlar o kaseti almak için kaset kalmaz diye günler öncesinden gelir parasını verirlerdi” diye konuştu.

“BU ALBÜM İBRAHİM TATLISES’TE BİLE YOKTUR”

Bir döneme damga vuran sanatçılara ait albümleri de koleksiyonunda bulunduran Özer, “Bu albüm İbrahim Tatlıses’te de yoktur. Bedia Akartürk’te de yoktur. Ali Seven de de yoktur. Sadece bende var. Ama bunları satmıyorum. Milyonlar da verseler, vermem. Bende sonra ne olur bilmiyorum. Biz uzatmaları oynuyoruz” şeklinde konuştu.

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