Amasya'nın "Suluova soğanı" coğrafi işaretle tescillendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yetiştirilen "Suluova soğanı" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu coğrafi işaret alan soğanın tanıtımı, ilçedeki bir restoranda yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde soğan üretiminde Amasya'nın üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünlerine Suluova soğanının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, tescilli ürün sayısını 38'e çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Suluova soğanının kendine özgü özellikleriyle iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir ürün olduğunu anlatan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret bizim önemli konularımızdan bir tanesidir. Almış olduğunuz her eşya ve yemiş olduğunuz her üründe kalite, marka arıyorsunuz. İşte bu marka ve kalite de coğrafi işaretler ile oluyor. On dördüncü coğrafi işaretli ürünümüz Suluova soğanıdır. Suluova soğanının coğrafi işaretinin tesciliyle birlikte, ürünümüz daha da değer kazanacak ve yurt dışında bilinirliği artacaktır. Amasya'mızı sanayi, tarım ve turizm bakımından marka bir il yapma yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

Avrupa ülkelerinin tarımsal ürünlerde kaliteli ve tescilli ürünleri tercih ettiğine işaret eden Masatlı, üreticilerin Suluova ve Amasya genelinde kaliteli soğan üretimini arttırarak tarımsal üretime üst seviyede katkı sunmaları gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Suluova soğanının coğrafi işaret belgesi Vali Masatlı tarafından Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu'ya verildi. Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, soğanla yapılan çeşitli yemeklerin tadına baktı.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve davetliler katıldı.