Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda karın devam ettiği öğrenildi.



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