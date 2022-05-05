YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

05.05.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda karın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Çorum'da ağıla giren kurtlar 11 küçükbaş hayvanı telef ettiÇorum'da ağıla giren kurtlar 11 küçükbaş hayvanı telef etti
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:24
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:43
Yatsı
21:16
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.