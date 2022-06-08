Amasya'ya 16 milyon 521 bin liralık yatırımla sporcu kamp eğitim merkezi yapılıyor

Amasya'ya 16 milyon 521 bin lira maliyetle yapılacak sporcu kamp eğitim merkezinin inşasına başlandı.

Yıl sonunda hizmete açılması planlanan eğitim merkezi, 50 yataklı sporcu yatakhanesi ve 2 antrenman salonundan oluşacak.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Türkiye'nin son 20 yılda en büyük yatırım alanlarından birinin de spor yatırımları olduğunu söyledi.

Stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları ve gençlik merkezleri ile pek çok tesisin ülkenin dört bir yanına yapıldığını anlatan Masatlı, "İlimiz de tabi bunlardan önemli ölçüde faydalandı. Bunlardan bir tanesi de inşaatına başlamış olduğumuz sporcu eğitim merkezidir." dedi.

Eğitim merkezinin 16 milyon 521 bin lira bedelle ihale edildiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"İhaleyi İl Özel İdaremiz yaptı, finansmanı Spor Toto tarafından yapılıyor. Bununla beraber güreşin tabana yayılması, genç kuşaklara sevdirilmesi, aynı zamanda ulusal ve uluslararası sahalarda güreşçiler yetiştirme bakımından önemli bir kamp merkezi olacak. Tüm bu yatırımlarımızın yapılmasında bize vizyon çizen, destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm ilgililere çok teşekkür ederim."

