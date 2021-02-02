Amatör balıkçılar sarı kanat avladı

Zonguldak’ta liman arkası mevkiinde sarı kanat bolluğu yaşanması nedeniyle vatandaşlar oltalarına alarak limana koştu.

Zonguldak’ın Liman arkası mevkiinde bir kaç gündür yaşanan sarı kanat bolluğu nedeniyle vatandaşlar oltalarını alarak limanda sosyal mesafe kuralına uyarak balık tuttu. Sarı kanat coşkusu yaşayan vatandaşlar yaklaşık 1 ve 2 kg sarı kanat tutarak evlerinin yolunu tuttu. Amatör balıkçı Cihan Lavas, ’’Bir kaç gündür limanda müthiş derecede sarı kanat bolluğu var. Balığı duyan herkes buraya akın etti. Önce ki senelerde buralarda o kadar balık yoktu. 3 gündür burada müthiş balık var. Ben buradan eli boş döneni görmüyorum. Herkes korona virüsten bunalmış durumda. Hem burada stres atıyoruz hem de balık tutuyoruz. Sosyal mesafeyi ve maskemizi unutmuyoruz’’ dedi.

