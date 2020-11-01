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Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu

AĞRI HABERLERİ  | 01.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun, amatör futbol müsabakalarının koşullar uygun olması halinde 2021 yılında oynatılmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaştı.Ağrı’nın BAL ligi temsilcisi Ağrı Vefa Spor ile Patnos04 Spor’u yakından ilgilendiren karara göre TFF’nin aldığı kararlar şu şekilde sıralandı.“Pandemi sürecinde Amatör Liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanmasına,Öncelikle başlatılması düşünülen Bölgesel Amatör Lig’e katılacak kulüplerin Katılım Formları Kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vize-referans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır.

Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun, amatör futbol müsabakalarının koşullar uygun olması halinde 2021 yılında oynatılmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaştı.
Ağrı’nın BAL ligi temsilcisi Ağrı Vefa Spor ile Patnos04 Spor’u yakından ilgilendiren karara göre TFF’nin aldığı kararlar şu şekilde sıralandı.
“Pandemi sürecinde Amatör Liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanmasına,
Öncelikle başlatılması düşünülen Bölgesel Amatör Lig’e katılacak kulüplerin Katılım Formları Kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vize-referans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır. 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığımız Aralık ayında yayınlanmasına, Ocak ayından itibaren lisans vize ve transfer işlemleri TFF Bölge Müdürlüklerinde yapılmaya başlanılmasına,
2020-2021 sezonu Ocak-Şubat Transfer ve Tescil döneminde Bölgesel Amatör ve Yerel Amatör liglerde yer alan kulüplere tescil edilerek lisans alan amatör futbolcuların, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig ve Yerel amatör lig müsabakalarının Covid-19 salgını nedeniyle oynanamaması veya liglerin başlamasından sonra planlandığı şekilde tamamlanamaması halinde 2021-2022 sezonu 1.Transfer ve Tescil döneminde en son tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatı olmaksızın başka bir kulübe amatör futbolcu statüsünde tescil edilememelerine,
2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakaların başlatılmasına, Karar verilmiştir.”

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