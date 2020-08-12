Amatör kulüpler belediyelerden destek bekliyor

Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 20 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini belirterek, "Buna karşı belediyelerden tam olarak destek göremiyoruz. Aylardır bir isteğimiz var ve bir türlü yerine getirilmiyor. Bizim maddi bir beklentimiz yok, sadece sahamızın daha iyi şartlara kavuşturulmasını istiyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra kesin yapacağız, edeceğiz demesine rağmen henüz birşey yapılmamıştır" dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de amatör spor kulüpleri sıkıntılar çekiyor. Futbol sahasından, soyunma odalarına, malzemeden, maddi sıkıntılara kadar birçok sorunla karşı karşıya olan amatör kulüpleri, yerel yönetimlerden destek bekliyor. Özellikle saha konusunda istedikleri desteği alamayan kulüpler, başvuruları karşısında da olumsuz yanıtlar alıyor.

"Tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra yapacağız demelerine rağmen henüz birşey yapılmamıştır"

Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 30 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini söyledi. Bugüne kadar kulüplerinden birçok sporcunun yetiştiğini kaydeden Yıldırım, “Kulübümüzün sahası Yenişehir bölgesinde yer almaktadır. Ancak nedense belediyeler bize destek olmuyor. Aylardır belediyelerden yardım istiyoruz, istediğimiz yardımda kendimiz için değil çocukların daha iyi bir eğitim görebilmesi için sahamızın yeşillendirilmesi ve sulanmasına dönüktür. Yenişehir Belediye Başkanı tam 8 aydır bugün, yarın, pandemiden sonra kesin yapacağız, edeceğiz demesine rağmen henüz bir şey yapılmamıştır. 10 gün önce takımımızın hocası Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulundu. Su arozözleriyle sahamızın günde 2-3 defa sulanması talebinde. Ancak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğun ilçe belediyesinde olduğunu belirterek, olumsuz cevap verdi. Yenişehir Belediyesine zaten yazı yazmıştık ama hiçbir dönüş olmadı” diye konuştu.