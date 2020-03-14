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Amatör ligde rekora koşuyorlar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Süper Amatör Lig lideri Kilimli Belediyespor, Ereğli Yenimahalle galibiyetiyle üst üste 14’üncü galibiyetini aldı.Süper Amatör Ligin 17’inci haftasında lider Kilimli Belediyespor, Ereğli Beyçayırı sahasında Ereğli Yenimahallespor’a konuk oldu.

Amatör ligde rekora koşuyorlar

Zonguldak’ta Süper Amatör Lig lideri Kilimli Belediyespor, Ereğli Yenimahalle galibiyetiyle üst üste 14’üncü galibiyetini aldı.
Süper Amatör Ligin 17’inci haftasında lider Kilimli Belediyespor, Ereğli Beyçayırı sahasında Ereğli Yenimahallespor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında lider Kilimli Belediyespor Emre Demirer ve Emre Can Özbay’ın golleriyle sahadan 2-0 galip gelerek puanını 50’ye çıkardı. Öte yandan sarı siyahlı ekip, teknik direktör Serkan Bankoğlu yönetiminde üst üste 14’üncü galibiyetini aldı. Sarı Siyahlı ekip aldığı galibiyetle son zamanlarda amatör liglerde üst üste en çok galibiyet alan takımlar arasına girdi.

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