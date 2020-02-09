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Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup maçında Çerkezköy 1911 Doğanspor ile Vizespor arasında oynanan maçta sahaya atılan taşlar nedeniyle Çerkezköy 1911 Doğansporlu futbolcu Furkan Şerifoğlu'nu yaralandı.

Ligin 17. hafta müsabakasında Çerkezköy 1911 Doğanspor, Mustafa Uğraş Stadı'nda Vizespor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısının devam ettiği dakikalarda stadın dışından saha içine atılan taşlar Çerkezköy 1911 Doğansporlu oyuncu Furkan Şerifoğlu'nun kafasına isabet etti. Bir süre acı içinde yerde kalan Şerifoğlu'na 112 ekipleri müdahale etti.

Polis, stat çevresinde önlem alırken, mücadelenin ikinci yarısında da yine saha içine taşlar atıldı.

Yaşanan olayın ardından polis bu sefer stadın çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Çerkezköy 1911 Doğanspor taraftarları ile Vizesporlu futbolcular arasında da sözlü tartışmalar yaşanınca taraftarlar sahaya girmek istedi. Polis taraftarları güçlükle sakinleştirerek stat çevresinden uzaklaştırdı.

Karşılaşma Çerkezköy 1911 Doğanspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Bölgesel Amatör Lig Tekirdağ

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