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Amatör maçta darp edilen hakem için kınama yayınlandı

MALATYA HABERLERİ  | 03.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği(TFFHGD) Malatya Şubesi Malatya 1.

Amatör maçta darp edilen hakem için kınama yayınlandı

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği(TFFHGD) Malatya Şubesi Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde hafta sonu oynanan Malatyaspor-Hekimhan Girmana maçında çıkan olaylarda maçın hakemi İlker Ayten’e yönelik darp ve fiziksel temastan dolayı kınama mesajı yayınladı.
Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 2.2.2020 tarihinde saat 12:00 da Yeşiltepe 3 no.lu sahada oynanan Malatyaspor - Hekimhan Girmanaspor 1. Amatör Küme futbol müsabakasının bitiminde, sahada başlayan ve soyunma odası koridorlarında devam ederek; Hekimhan Girmanaspor takımının 2 futbolcusu ve 1 yöneticisi müsabakanın hakemi İlker Ayten’ e küfürler savurarak, darp ve fiziksel temas ile hakem arkadaşımıza saldırıda bulunmuştur. Hakem arkadaşımız; yapılan bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu çağ dışı eylemi gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında Emniyette şikayetçi olmuştur. Hekimhan Girmanaspor futbolcularının ve yöneticisinin, sporun fair-play ruhuna ve onuruna yakışmayan eylem ve söylemleri futbol ailesinin bir parçası olan hakem camiamızı üzerek derinden sarsmıştır. Saha içinde bekledikleri sonucu alamayan, fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden bu ve benzeri kişilerin tutum ve eylemleri bundan önce olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da hem Türk Futbolunda hem de Malatya Futbolunda derin yaralar açmaya ve büyük zararlar vermeye devam edecektir.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Malatya Şubesi olarak; hakem arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu fütursuzca ve seviyesizce gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın Kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Spor Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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