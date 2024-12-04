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Amatör maçta tam 14 kırmız kart çıktı! Maç tatil edildi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 17:35
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Afyonkarahisar'da oynanan Dinar Belediye Spor ile Demir Çevre Spor arasındaki maçta çıkan olaylar sonrası tam 14 kırmızı kart çıktı. İşte detaylar...

Amatör maçta tam 14 kırmız kart çıktı! Maç tatil edildi...

Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor, geçtiğimiz pazar günü karşılaştı. 12 puanla liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı Dinar İlçe Stadyumu'nda oynandı.

Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını iddia eden Dinar Belediyespor futbolcuları tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma sonrası arbede yaşandı. Saha içerisinde birbirlerini itekleyen futbolcular yumruk ve tekme attı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

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Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Takımdaki oyuncu sayısının 7'nin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

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Sahada yaşanan kavgayı tribündeki taraftar telefon kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde futbolcuların birbirine tekme ve yumruk atması sonrasında yaşanan arbede ve polis ile yöneticilerin ayrıma çabası yer aldı.

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