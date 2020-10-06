YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı

Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı

ADANA HABERLERİ  | 06.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Adana’da Amatör Spor Haftası, açılış töreniyle başladıPandemi nedeniyle alınan önlemler ışığında, Atatürk Parkında anıta çelenk konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışa, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, belediyelerin spor müdürleri, kulüp temsilcileri ve belirli sayıda sporcu katıldı.Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, “2013 yılından bu yana Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftasının yeni bir açılışını daha gerçekleştiriyoruz.

Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı

Adana’da Amatör Spor Haftası, açılış töreniyle başladı
Pandemi nedeniyle alınan önlemler ışığında, Atatürk Parkında anıta çelenk konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışa, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, belediyelerin spor müdürleri, kulüp temsilcileri ve belirli sayıda sporcu katıldı.
Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, “2013 yılından bu yana Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftasının yeni bir açılışını daha gerçekleştiriyoruz. Sporun tabana yayılması ve her kesimden herkesi sporla buluşturmak adına yılda bir defada olsa bu etkinliği yapıyoruz. Ama unutulmasın ki amatör spor bizim üç yüz altmış beş günümüzde var. İl Müdürümüzle planlamış olduğumuz çok güzel etkinlikler vardı. Ancak bu sene pandemi nedeniyle gelen talimatlar doğrultusunda iptal etmek durumunda kaldık. Ama biz yine de gerek sporun içinde görev alan kardeşlerimizi ziyaret ederek, gerekse bizi ziyarete gelenleri kabul ederek bu haftayı katlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunarken, sporla ve sağlıkla kalmanızı diliyorum.”
Törende ASKF Başkanı Dr Ahmet Bozan tarafından günün önemine binaen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar’a ASKF rozeti takıldı.

Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Adana Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:32
İkindi
15:48
Akşam
18:22
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Aksa Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Eğerci’den Başkan Özgan’a Ziyaret
Eğerci’den Başkan Özgan’a Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.