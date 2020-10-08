YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam destek

Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam destek

ERZURUM HABERLERİ  | 08.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

5-11 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle Oltu’da yapılan sportif faaliyetlere İlçe Müftülüğü bünyesindeki kuran kursları tam destek verdi.Oltu Alaaddin Aslan kuran kursunda hafızlık eğitimlerine hafızlık eğitimlerine devam eden öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

5-11 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle Oltu’da yapılan sportif faaliyetlere İlçe Müftülüğü bünyesindeki kuran kursları tam destek verdi.
Oltu Alaaddin Aslan kuran kursunda hafızlık eğitimlerine hafızlık eğitimlerine devam eden öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. toplam 48 öğrencinin katıldığı turnuvada ilk 3’e giren takımlara madalya ve hediyeleri ilçe müftüsü Sinan Cansever, İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Müftülük Şube Müdürü Muhassin Demir tarafından verildi.
Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever, “Sağlıklı olmak için daima spor yapılmalıdır, mal mülk bir yere kadar sağlık satın alınamayacağından dolayı sporun yapılması gereklidir” dedi.
Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş ise, “Spor salonumuz ve stadyumumuz spor yapmak isteyen bütün herkese kapılarımız açıktır, yeter ki çocuklarımız spor yapsın. Biz gece gündüz hizmet vermeye razıyız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:11
Öğle
12:07
İkindi
15:19
Akşam
17:54
Yatsı
19:11

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği
Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.