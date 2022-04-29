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Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo'nun kayıtları 2 Mayıs'ta sona erecek

29.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo'nun kayıtları 2 Mayıs'ta sona erecek

Amatör bisikletçileri 8 Mayıs Pazar günü Antalya'da buluşturacak AKRA Gran Fondo'nun kayıtları, 2 Mayıs'a kadar sürecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı, koronavirüs salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından bisikletçileri dördüncü kez Antalya'da buluşturacak. Yarış için son kayıt tarihi de 2 Mayıs Pazartesi günü olarak belirlendi.

İlk kez gerçekleştirildiği 2018 yılından bu yana binlerce sporcunun katıldığı organizasyon, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından AKRA Hotels ana ve AG Tohum isim sponsorluğunda yeni parkurda düzenlenecek.

Daha önce Antalya'nın merkez ilçelerinde düzenlenen yarış, bu yıl Kemer ilçesinde gerçekleşecek. 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 49 kilometrelik AG Tohum Parkuru'nun başlangıç ve bitiş noktası, Kemer Cumhuriyet Meydanı olacak.

Yarış için kayıtlar "https://akragranfondoantalya.org/" internet sitesinden yapılıyor.

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