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Amatörde ikinci transfer dönemi uzatıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2.

Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.
2019-2020 sezonu amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi ile son günlerde oluşan olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Amatör İşler Kurulu kararı ile uzatıldı. Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verildi.

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