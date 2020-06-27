Amatörde ligler birleştirildi

Kayseri Birinci Amatör Küme ile İkinci Amatör Küme birleştirildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, yazılı bir açıklama yaparak liglerin birleştirildiğini duyurdu.

Musa Soykarcı açıklamasında, "TFF Amatör Kurul toplantısı TFF Başkan vekili ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez başkanlığında İstanbul’da toplanarak illerimizdeki Amatör liglerin 2020-2021 sezonunda nasıl oynanacağı ile ilgili kararlar alındı. Buna göre; Süper Amatör Küme’de bu sezon ligden düşme olmayacak ve alttan gelen 6 takımla birlikte önümüzdeki sezon 20 takım yeralacak. 2019-2020 sezonunda 2 grup halinde oynanan 1. Amatör ve 2. Amatör ligimizin birleştirilerek 2020-2021 sezonunda 4 grup halinde oynanmasına karar verildi" dedi.

Musa Soykarcı, "2019-2020 sezonunda 14 takımla oynanan U19 ligimizin 2.Amatör Küme U19 ligi ile birleştirilerek 2020-2021 sezonunda 4 grup halinde oynatılmasına karar verildi" açıklaması yaptı.



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