Amazon Prime Day, 21-22 Haziran'da Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenecek.

Şirket açıklamasına göre, Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında 2 milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla daha önce görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek.

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan'da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek. Prime üyesi olmayanlar "www.amazon.com.tr/primeday" adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Türkiye'de ikinci kez düzenleyecekleri Prime Day'in bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "2 gün sürecek etkinlik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkanı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda sadece 7,90 TL karşılığında Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime'a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.