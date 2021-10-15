Amazon Türkiye, BlindLook iş birliğiyle engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, Amazon.com.tr ve mobil uygulamasında sunmaya başladığı sesli simülasyon özelliğiyle görme engelli bireylerin online alışveriş deneyimlerini iyileştiriyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, görme engellilerin online alışveriş yaparken yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren Türkiye merkezli bir sosyal girişim olan BlindLook ile iş birliği gerçekleştirdi.

Söz konusu iş birliği ile Amazon, Türkiye'de BlindLook'un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini web sitesine ve mobil uygulamasına entegre eden ilk online perakendeci oldu. Sesli Simülasyon teknolojisi sayesinde artık tam veya kısmi görme kaybı olan Amazon müşterileri, çok daha kapsayıcı ve engelsiz bir online alışveriş deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

BlindLook tarafından geliştirilen ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir web sitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor. Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasına entegre edilen bu teknoloji ile görme engelli ya da düşük görme yetisine sahip Amazon müşterileri artık ürün seçenekleri arasında gezinebilirken, Amazon’un alışveriş imkanlarını da deneyimliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon olarak her zaman müşterileri memnun etmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Amazon.com.tr ve mobil uygulamamızı Türkiye’deki görme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. BlindLook'un eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir dünya inşa etme vizyonundan ilham alıyor ve Amazon.com.tr'de görme engelliler için engelsiz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sağlayarak bu amaca katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise şunları kaydetti:

“Amazon'u özgürce kullanabilmek, görme engelliler için dijital bir çözümden çok daha fazlasını ifade ediyor. Sunulan erişilebilir alışveriş deneyimi, görme engellilerin bağımsız yaşama ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarını da destekliyor. Buna ek olarak daha erişilebilir bir Amazon, görme engelliler için sadece bir tüketici olmanın ötesinde, Amazon'da satış yaparak ekonomik özgürlüklerini de kazanabilecekleri de anlamına geliyor. Eşit ve engelsiz bir dünya hayalimizi paylaştığı ve bu hayali destekleyip, büyüttüğü için Amazon Türkiye'ye teşekkür ederiz. Her adımıyla gurur duyduğumuz harika bir iş birliği gerçekleştirdik.”

