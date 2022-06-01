Amazon Türkiye, Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı programını başlattı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmelerin hem Amazon mağazalarında hem de pazar yerlerinde ticari markalar edinmelerini, markalarını korumalarını ve hak ihlalinde bulunan ürünlerle mücadele etmelerini daha kolay ve uygun maliyetli hale getiren IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı) programını Türkiye'de de başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye'de satış yapan tüm markaların kullanımına açık olan IP Accelerator, Türkiye'deki KOBİ sahiplerini, yerel ve güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla doğrudan buluşturarak bu alanda önemli hizmetleri önceden belirlenmiş indirimli ücretlerle almalarını mümkün kılıyor.

Program aracılığıyla fikri mülkiyet konusunda uzman firmalara erişim sağlayabilen KOBİ'ler, fikri mülkiyet alanındaki tüm sorularına uygun ücretler karşılığında yanıt alabiliyor.

Fikri mülkiyet hakları, kötü niyetli aktörlerin işletmelerin fikirlerini kopyalamasını ve ihlal etmesini engellemek açısından hayati önem taşıyor. Ancak, fikrî mülkiyet koruması için başvuru yapmak zaman zaman karmaşık ve zaman alıcı olabiliyor.

Amazon Türkiye'nin IP Accelerator programı, KOBİ'leri ticari marka başvuruları hazırlama konusunda uzmanlarla bir araya getirerek süreci kolaylaştırıyor ve tescilin alınmasını daha da geciktirebilecek yaygın engellerin aşılmasına yardımcı oluyor.

IP Accelerator programı KOBİ'lere, ticari markalarını resmi olarak tescil ettirmeden önce dahi markalarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarına yardımcı olan Amazon'un marka koruma araçlarına erken erişim de sağlıyor.

Amazon'un Marka Tescil hizmeti, KOBİ'lere Amazon mağazalarında markalarını ve fikri mülkiyet haklarını yönetmelerine ve korumalarına yardımcı olan güçlü araçlar sağlayan ücretsiz bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Amazon, IP Accelerator'ı satış ortaklarına ücretsiz olarak sunuyor ve hizmetten yararlanmak isteyen satış ortakları fikri mülkiyet uzmanlarına, program üzerinden gerçekleştirilen hizmetler için önceden belirlenmiş tarifelerle doğrudan ödeme yapıyor.

Programa katılanlar aynı zamanda Amazon'un şüpheli görülen hak ihlallerini veya hatalı içerikleri proaktif olarak ortadan kaldıran otomatikleştirilmiş, veriye dayalı koruma teknolojilerinden ve markaların şüpheli hak ihlalini bildirmesine olanak tanıyan araçlarından da yararlanabiliyor.

Marka tescili yaptırmak, Amazon'un ürün detay sayfalarında görüntülenen ürün bilgileri üzerinde markalara daha fazla etkide bulunma imkanı sağlayarak müşterilerin güvenli ve bilinçli satın alma kararları vermelerine de yardımcı oluyor.

Geçen yıl dünya çapında yaklaşık 6 bin marka programa kaydolurken bu yılın ilk 3 ayında kaydolan marka sayısı 1300'e yaklaşmış durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, KOBİ satış ortaklarının fikri mülkiyetlerini korumalarına yardımcı olan ve onları uzun vadeli büyüme yolunda destekleyen küresel IP Accelerator programını Türkiye'de de başlattıklarını duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Marriott, şunları kaydetti:

"Her büyüklükteki işletme için fikri mülkiyet haklarının oluşturulması ve korunması uzun vadeli başarı için büyük bir öneme sahip. Biz de Amazon Türkiye olarak markaları korumaya yardımcı olan ve fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmış firmaları KOBİ'lerle buluşturan bu yeni programı satış ortaklarımıza sunuyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

