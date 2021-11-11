YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon Türkiye ile "Gülümseten Cuma Live" etkinliği başlıyor

Amazon Türkiye ile "Gülümseten Cuma Live" etkinliği başlıyor

11.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye ile "Gülümseten Cuma Live" etkinliği başlıyor

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye’nin gelenekselleşen kasım ayına özel alışveriş serüvenine eğlence katacak "Gülümseten Cuma Live" etkinliği, 12 Kasım Cuma akşamı saat 21:00’da Amazon.tr Instagram hesabında başlıyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, 3 Aralık’a kadar her cuma Amazon Türkiye’nin Instagram hesabından izleyicilere sürprizlerle dolu keyifli anlar yaşatacak.

12, 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21:00’da @Amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinlikte Vuslateri ve Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak izleyicileri eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15-29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini bir çekiliş hakkı da bekliyor.

Çekilişe katılan 10 şanslı kişi ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisi’ne 2 kişilik davetiye kazanma şansı elde ederken 2 kişi 5 bin TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:40
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.