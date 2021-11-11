Amazon Türkiye ile "Gülümseten Cuma Live" etkinliği başlıyor

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye’nin gelenekselleşen kasım ayına özel alışveriş serüvenine eğlence katacak "Gülümseten Cuma Live" etkinliği, 12 Kasım Cuma akşamı saat 21:00’da Amazon.tr Instagram hesabında başlıyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, 3 Aralık’a kadar her cuma Amazon Türkiye’nin Instagram hesabından izleyicilere sürprizlerle dolu keyifli anlar yaşatacak.

12, 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21:00’da @Amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinlikte Vuslateri ve Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak izleyicileri eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15-29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini bir çekiliş hakkı da bekliyor.

Çekilişe katılan 10 şanslı kişi ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisi’ne 2 kişilik davetiye kazanma şansı elde ederken 2 kişi 5 bin TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak.

