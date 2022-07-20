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Amazon Türkiye Prime Alışveriş Festivali’nde indirim ve fırsatlar

20.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prime Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenecek çekiliş, bugün Amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapacaklara moda fenomeni Yasemin Ögün'den stil danışmanlığı alma şansını da sunuyor

İSTANBUL (AA) - Amazon'un her yıl dünya çapında düzenlediği ve bu yıl Türkiye'de Prime Alışveriş Festivali adıyla gerçekleştirilen büyük alışveriş etkinliği, 25 Temmuz'a kadar Prime üyelerine onlarca farklı kategoride yüz binlerce üründe fırsatlar sunuyor.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Prime Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenecek olan çekiliş ise bugün Amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapacaklara ünlü moda fenomeni Yasemin Ögün'den (modatutkusu) stil danışmanlığı alma ve butiğinden seçilen özel bir parçayı kazanma şansını sunuyor.

Prime Alışveriş Festivali'nde giyim ve kozmetik ürünlerinde yılın en büyük indirimlerine ek olarak Amazon Türkiye müşterilerini, farklı ilgi alanlarından birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı eğlence dolu sürprizler de bekliyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon Türkiye müşterileri Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç, ile öğle yemeği yeme şansı, ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı, ünlü moda fenomeni Yasemin Ögün (modatutkusu) ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi, YouTube içerik üreticisi Mendebur Lemur (Hakan Bardak) ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu, "Filme Gitmeden Önce" YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video'da yayınlanacak The Lord of the Rings: Rings of Power dizisinin özel gösterimine katılma şansı elde edecek.

Bu ünlü isimlerle unutulmayacak bir deneyim fırsatı yakalamak için 25 Temmuz'a kadar amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden 200 TL ve katları tutarında sipariş veren müşteriler, her 200 TL'lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanıyor.

- Giyim ve kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali, kişisel bakım, bebek, elektronik, gıda, kitap, ev ve dekorasyon gibi ürünlerin yanı sıra kadar moda tutkunları için de indirimler sunuyor. Festival boyunca sezonun en trend spor ve günlük kıyafetleri, ayakkabıları, çanta ve aksesuarları Amazon.com.tr'nin kadın, erkek, kız çocuk, erkek çocuk ve bebek kategorilerinde bulunabiliyor. Ruj, rimel, cilt kremi, şampuan, saç kremi, saç düzleştirici, tıraş makinesi, ağda, epilasyon, duş jeli, duş lifi ve daha fazla ürün de yine Amazon.com.tr'nin makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, tıraş ve epilasyon, vücut bakımı ve banyo ürünleri kategorilerinde yer alıyor.

Prime Alışveriş Festivali boyunca alışveriş yapmak isteyenleri bekleyen avantajlardan bazıları ise şunlar:

"Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı: Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlama olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlama olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor. Yapı Kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500 TL'lik alışverişlerinde 75 TL Worldpuan kazanabilecek ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

İndirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Alışveriş Festivali boyunca, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız 'Prime Alışveriş Festivali' etiketli ürünlerde, fiyat düşerse Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor. Yeni kategorilerle artan ürün çeşitliliği: Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali'nde müşterileri bekliyor.

200TL ve üzeri alışverişinize 50TL değerinde Amazon hediye kartı: Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor."

25 ülkede 200 milyondan fazla üyeye hızlı teslimattan ödüllü filmlere, popüler oyunlardan özel indirimlere kadar benzersiz bir deneyim yaşatan Amazon Prime, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Amazon'un alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğu üyelik programı Prime, Türkiye'deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 7,90 TL'ye sahip olabileceği avantajlar sunuyor. Henüz Prime üyesi olmayanlar "www.amazon.com.tr/prime" adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yararlanabiliyor.

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