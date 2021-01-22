YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

22.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ocak'a kadar devam edecek fırsatlarla müşteriler telefon kılıfı, şarj cihazı ve powerbank gibi binlerce seçili ürüne cazip fiyatlarla sahip olabiliyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr cep telefonu aksesuarları kategorisinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimlerini duyurdu.
Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'a kadar devam edecek fırsatlarla müşteriler telefon kılıfı, şarj cihazı ve powerbank gibi binlerce seçili ürüne cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Amazon.com.tr Cep Telefonu Aksesuarları kategorisinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimlerini açıkladı.

31 Ocak gün sonuna kadar devam edecek fırsatlarla Amazon.com.tr müşterileri, cep telefonu aksesuarı ihtiyaçlarını yüzde 50'ye varan indirimlerle karşılayabiliyor.

Kampanya boyunca telefon kılıfı, veri kablosu ve şarj cihazından powerbank ve ekran koruyucuya binlerce ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fırsatlar Anker, Baseus, Belkin, General Mobile, Huawei, Samsung, S-link, Spigen, ttec, Tronsmart, Ugreen ve Xiaomi gibi birçok seçkin markanın ürününü de özel indirimlerle Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 169'uncu şubesi İstinye'de açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 169'uncu şubesi İstinye'de açıldı

LG'den öğrencilere "LG XBOOM" önerisi

LG'den öğrencilere "LG XBOOM" önerisi

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Maltepe Belediyesi 18 mahallede ücretsiz ekmek dağıtacak

Maltepe Belediyesi 18 mahallede ücretsiz ekmek dağıtacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.