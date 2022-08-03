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Amazon Türkiye’den satış ortaklarına özel yeni hizmet: Amazon Anlaşmalı Taşıyıcı Firma Programı

03.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye, satış ortaklarının Türkiye'de Amazon Lojistik merkezlerine gönderecekleri yurt içi küçük koli teslimatları için Amazon Anlaşmalı Taşıyıcı Firma Programı’nı başlattı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, hayata geçirdiği yeni hizmeti Amazon Anlaşmalı Taşıyıcı Firma Programı ile satış ortaklarının küçük paketlerini adreslerinden teslim alarak Amazon Lojistik (FBA) merkezlerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ’ler, operasyonel yüklerini azaltarak işlerini büyütmelerine yardımcı olan bu hizmetten Ocak 2023 sonuna kadar hiçbir gönderi ücreti ödemeden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr, satış ortaklarının operasyonel yüklerini azaltarak işlerini büyütmelerine yardımcı olan özel çözüm ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Amazon Türkiye bu kez satış ortaklarının Türkiye'de Amazon Lojistik merkezlerine gönderecekleri yurt içi küçük koli teslimatları için Amazon Anlaşmalı Taşıyıcı Firma Programı’nı başlattı. Amazon Türkiye, program kapsamında satış ortaklarının küçük paketlerini adreslerinden teslim alarak Amazon Lojistik merkezlerine ulaştırılmasını sağlıyor. Ayrıca satış ortakları bu programdan 31 Ocak 2023 tarihine kadar herhangi bir gönderi ücreti ödemeden faydalanabiliyor. İş ortakları bugünden itibaren, Seller Central üzerinden “Amazon'a Gönder” iş akışında bu özelliği görerek kullanmaya başlayabilir.

Satış ortakları bu hizmeti kullanarak Amazon Lojistik’in sunduğu diğer avantajlardan da faydalanabiliyor. Amazon Lojistik Merkezleri’ne ulaşan ürünler, Prime etiketi kazanarak aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı teslimat avantajı ile müşterilere ulaştırılıyor. Amazon Lojistik Yeni Ürün programı, Amazon Lojistik’te daha önce listelenmemiş ürünleri listeleyen satıcılar için Amazon Lojistik’e uygun ürünlere sınırlı bir süre için ücretsiz depolama, ücretsiz kaldırma ve ücretsiz iade işlemi sunuyor. Satış ortakları programa kaydolduktan sonra, bu avantajları her yıl sınırsız sayıda yeni ana ürün için kullanabiliyor.

Amazon’un satış ortakları için sunduğu hizmetler bunlarla da sınırlı değil. Amazon’un Avrupa’daki mağazaları aracılığıyla Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen satış ortakları için sunduğu bir hizmet olarak öne çıkan Amazon Avrupa Lojistik Ağı sayesinde Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan ve Amazon Lojistik hizmetlerinden faydalanan satış ortakları, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor. Ücretsiz olarak sunulan Amazon Marka Kaydı hizmeti ile de Amazon, tescilli bir ticari markası olan KOBİ’lerin fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı oluyor. Amazon Türkiye'nin “IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)” programı ise küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye’deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ’lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescilleri düzenlenmeden önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor.

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