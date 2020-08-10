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  4. Amazon.com.tr’den mobil alışveriş uygulamasına özel indirim

Amazon.com.tr’den mobil alışveriş uygulamasına özel indirim

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr’den mobil alışveriş uygulamasına özel indirim

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye müşterileri 10-14 Ağustos tarihlerinde Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulamasından yapacakları 120 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 20 TL değerinde indirim kodu kazanacak.

Amazon Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, hem yeni hem de mevcut Amazon.com.tr müşterilerinin yararlanabileceği kampanya, tüketicilere, bebek ürünlerinden elektroniğe, ev ve mutfaktan modaya, güzellik ve kozmetikten kitaba kadar birçok farklı kategoriden binlerce üründe bu yararlanma fırsatı sunuyor.

Her kullanıcının bir kez katılabileceği kampanyada indirim kodları tüm Amazon.com.tr kullanıcılarının hesaplarına otomatik olarak tanımlanıyor. Kodlar, Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulamasından yapılan alışverişlerin ödeme sayfasında kullanılabiliyor.

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