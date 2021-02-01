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Amazon.com.tr'den Sevgililer Günü Hediye Rehberi

01.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Rehberde, 14 Şubat'ı yansıtacak bir hediye arayışında olan müşteriler için binlerce hediye alternatifi bir araya getiriliyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'nin Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı hediye rehberi elektronikten modaya, spor ve outdoor ekipmanlarından kitaba birçok hediye alternatifini müşterilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınlar için ve erkekler için olmak üzere iki ana kategori altında binlerce ürün sunan rehber, farklı bütçe ve zevklere hitap eden hediye alternatiflerini bir araya getiriyor.

Sevgililer Günü Hediye Rehberi, 14 Şubat'ın büyüsünü yansıtacak bir hediye arayışında olan müşteriler için binlerce hediye alternatifi sunuyor.

Rehber, kitap, giyim, ayakkabı, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, kozmetik ürünleri, ev dekorasyonu, spor ve outdoor ekipmanları, akıllı saat ve bileklik, robot süpürge gibi birçok popüler alternatifi Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturuyor.

Farklı bütçelere göre düzenlenmiş listeleriyle müşterilerin aradığı ürünlere hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmasına imkân tanıyan Sevgililer Günü Rehberi 14 Şubat gün sonuna kadar erişilebilir olacak.

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