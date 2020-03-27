Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr müşteriler ve çalışanlar ile hem Türkiye hem de dünya genelindeki topluluklar için başlattığı Kovid-19 mücadelesine destek çalışmaları kapsamında Türkiye’ye 3,5 milyon TL bağış yaptı.

Amazon.com.tr adresinde yer alan bilgiye göre, Avrupa genelindeki Amazon web sitelerine yerleştirilen bağış linki aracılığıyla tüketicilerin yardım kuruluşlarına bağış yapması sağlanıyor. Şirket, Türkiye’de de benzer uygulamayla Amazon.com.tr web sitesine yerleştirdiği bağış linki aracılığıyla müşterileri IBAN üzerinden Kızılay’a bağışa yönlendiriyor.

Amazon ayrıca, Türkiye’de Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen kesimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3,5 milyon TL bağış yaptığını da bildirdi.

Bağış kapsamında, kamu hastanelerinin acil olarak ihtiyaç duyduğu solunum sorunlarına karşı kullanılacak tıbbi alet ve cihazlar tedarik edilerek ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılacak.

Sitede yer alan bilgiye göre, bağışlanan solunum cihazları, Kovid-19 tedavisi gören hastaların akciğer kapasitesinin sürdürülmesinde önem taşıyor. Cihazların Kızılay aracılığı ile tedarik edilerek ilgili kuruma teslim edilmesini sağlayan bu bağış, Amazon’un dünya genelinde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.