YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 19:15 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr Türkiye’de Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen kesimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere de 3,5 milyon TL bağış yaptığını bildirdi - Amazon.com.tr ayrıca, web sitesine yerleştirdiği bağış linki aracılığıyla müşterileri IBAN üzerinden Kızılay’a bağışa yönlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr müşteriler ve çalışanlar ile hem Türkiye hem de dünya genelindeki topluluklar için başlattığı Kovid-19 mücadelesine destek çalışmaları kapsamında Türkiye’ye 3,5 milyon TL bağış yaptı.

Amazon.com.tr adresinde yer alan bilgiye göre, Avrupa genelindeki Amazon web sitelerine yerleştirilen bağış linki aracılığıyla tüketicilerin yardım kuruluşlarına bağış yapması sağlanıyor. Şirket, Türkiye’de de benzer uygulamayla Amazon.com.tr web sitesine yerleştirdiği bağış linki aracılığıyla müşterileri IBAN üzerinden Kızılay’a bağışa yönlendiriyor.

Amazon ayrıca, Türkiye’de Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen kesimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3,5 milyon TL bağış yaptığını da bildirdi.

Bağış kapsamında, kamu hastanelerinin acil olarak ihtiyaç duyduğu solunum sorunlarına karşı kullanılacak tıbbi alet ve cihazlar tedarik edilerek ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılacak.

Sitede yer alan bilgiye göre, bağışlanan solunum cihazları, Kovid-19 tedavisi gören hastaların akciğer kapasitesinin sürdürülmesinde önem taşıyor. Cihazların Kızılay aracılığı ile tedarik edilerek ilgili kuruma teslim edilmesini sağlayan bu bağış, Amazon’un dünya genelinde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

Amazon tarafından yapılan diğer çalışmalar arasında ayrıca; Amazon Web Services'in (AWS) AWS Teşhis Geliştirme Girişimi var. AWS’nin bu girişimi, Kovid-19’un hızlı ve hatasız teşhis edilebilmesi, teşhis konulan hastaların hızlıca tedavilere yönlendirilebilmesi ve pandemi sürecinin global boyutta kısaltılması adına yapılan çalışmalara destek sağlıyor. Program, teşhis sürecini daha etkili bir hale getirmek için çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları, daha iyi ve doğru sonuçlar veren teşhis süreçlerini geliştirmeleri, bu programları pazara daha hızlı sürebilmeleri ve ortak çalışmalar yürütebilmeleri adına bir araya getiriyor. Bu noktada Amazon, araştırma, inovasyon, geliştirme çalışmalarının hızlandırılması, Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların toplum nezdinde daha iyi anlaşılması ve ilerleyen dönemlerde bu bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla ortaya konulacak teşhis süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla, program için ilk aşamada 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Amazon koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.