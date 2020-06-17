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Ambalaj atıklarımızı ayıralım, geleceğe değer katalım

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Çağrı Çalışma grubu vatandaşlara çağrıda bulundu.Kent Konseyi Kent Sağlık ve Çevre Çağrı Çalışma grubu topluluğa şu şekilde seslendi; "Ambalaj atıkları kağıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit (Süt, meyve suları vb.

Ambalaj atıklarımızı ayıralım, geleceğe değer katalım

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Çağrı Çalışma grubu vatandaşlara çağrıda bulundu.
Kent Konseyi Kent Sağlık ve Çevre Çağrı Çalışma grubu topluluğa şu şekilde seslendi; "Ambalaj atıkları kağıt, karton, cam, metal, plastik, kompozit (Süt, meyve suları vb. içecek kutuları) çöp değil. Geri dönüştürülmesi ile doğal kaynaklarımız ve çevremiz korunur, enerji tasarrufu sağlanır, çöp yığınları azalır, küresel ısınma yavaşlar, iş olanağı sağlar, ülke ekonomisine ve geleceğimize değer katar. İnsan olarak yaşadığımız süreçte doğayı ve çevreyi korumaya ve ekonomiye değer katmaya daha çok ihtiyacımız var. Yarınları kurtarmaya bugünden başlamamız gerekiyor. Bu nedenlerle ev ve işyerlerimizde ambalaj atıklarını evsel atıklardan ayıralım, ayrı bir torbaya koyarak varsa apartmanlarımızdaki iç mekân kutularına yoksa site ve mahallelerimizde bulunan atık kafeslerine bırakalım. Ayrıca ambalaj atıklarını ayırma konusunda yaptığımız doğru ve güzel uygulamaların fotoğraf ve videolarını #AmbalajAtıklarımıAyırıyorum, #GeleceğeDeğerKatıyorum, #TemizBirÇaycumaİçin, #ÇaycumaKentKonseyi, #Çaycuma etiketlerini kullanarak sosyal medya kanallarında paylaşalım. Çaycuma Belediyesinin uyguladığı ambalaj atıklarını ayrı toplama ve ayrıştırma projesine destek olalım. Geleceğe değer katalım" dedi.

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