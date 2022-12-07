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Amber Heard'den Johnny Depp hamlesi! Her şey yeniden başlayabilir

07.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, davanın yeniden görülmesi ve dava kararının iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

Amber Heard'den Johnny Depp hamlesi! Her şey yeniden başlayabilir

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, geri adım atmıyor.

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Los Angeles Times’ın haberine göre, iftira davasının yanlış eyalette düzenlendiğini ve terapi notlarının dahil edilmemesini iddia ederek karara karşı 68 sayfalık temyiz başvurusunda bulundu.

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KARARIN İPTALİNİ İSTİYOR

Heard, kararın geri alınması için Virginia mahkemelerine başvurdu. Ayrıca oyuncu, Depp tarafından taciz edildiğini bildirdiği bazı terapi notlarının gözardı edilmesini adil bulmadığını yineleyerek davanın yeniden görülmesini talep etti.

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GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü oyuncu bu yıl 5 milyon 651 bin 700 kere aratıldı.

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Google aramalarının zirvesini eski eşi Amber Heard ile paylaşan Johnny Depp, açtığı karalama davasındaki zaferi, konserleri ve yeni film projeleriyle gündeme geldi. Oyuncu, 5 milyon 565 bin 100 kere Google'da aratıldı.

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