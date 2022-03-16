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Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor

16.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan ambulans helikopterle Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'taki acil vakalara kısa sürede ulaşılıyor - Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta: - "Yollardaki kazalar, düşmeler, kırılmalar şeklinde oluşan kazalarda ambulans helikopterimiz devreye girip hasta lehine süreleri yaklaşık 4'te bir oranında kısaltarak zaman avantajı sağlıyor"

GAZİ NOGAY - Doğu Karadeniz'de acil vakalar başta olmak üzere dağlık ve kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veren ambulans helikopter, 13 yılda 2 bin 47 vaka için havalandı.

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere 2009 yılında çeşitli illerde konuşlandırılan helikopter ambulanslardan biri, Trabzon Hava Ambulans Merkezinde görev aldı.

Karadeniz Sahil Yolu kenarında bulunan ve 2 doktor, 4 sağlık teknikeri, 4 pilot ve 3 yer personeli olmak üzere 13 kişinin görev yaptığı Hava Ambulans Merkezindeki helikopter ambulansla Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'taki acil vakalara kısa sürede ulaşılıyor.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen dağ, taş, kar, kış demeden hayati tehlikesi bulunan hastaların imdadına yetişen ambulans helikopter, hizmet verdiği 13 yılda 2 bin 47 vaka için havalandı.

112 Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbarın ardından adeta zamanla yarışan hava ambulans ekibi, 4 ila 5 dakika içinde havalanarak vakalara müdahale etmek için yola çıkıyor.

Ekip, hızla vaka adresine ulaşıyor. Olay yerinde doktorun müdahalesinin ardından hasta veya yaralıyı belirlenen hastaneye sevk eden ekip, Trabzon Hava Ambulans Merkezine dönerek gün batımına kadar nöbetini sürdürüyor.

Hava ambulans ekibi, bağışlanan organların bir şehirden başka şehre nakledilmesinde ve acil Kovid-19 vakalarında da görev alıyor.

- "20 kez de organ nakli için kullanılmış"

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, ambulans helikopterin faaliyete geçtiği 2009'dan beri arıza, bakım ve olumsuz hava şartları gibi durumların dışında 13 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Daha çok uzak mesafeli uçuşlarda ve ulaşılması güç olan veya zaman alan yolculuklarda değerlendirilen ambulans helikopterin, zamanın kısaltılması noktasında çok büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Usta, "Artvin'in Camili köyünden aldığımız bir vakamız var. Yaklaşık 4 saate yakın bir mesafedeki vakayı, 60 dakika içerisinde helikopter ambulansımızla aldık. Yollardaki kazalar, düşmeler, kırılmalar şeklinde oluşan kazalarda ambulans helikopterimiz devreye girerek, hasta lehine süreleri yaklaşık 4'te bir oranında kısaltıp zaman avantajı sağlamakta. Hastanın hem konforunu hem de daha erken tedaviye başlamasını sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, Karadeniz'in zorlu bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem mesafe hem de coğrafya anlamında sıkıntıları olan bir bölgeyiz. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun ve Rize'den Trabzon'a gelebilmesi gereken vakaları çok daha rahat ve kısa zamanda ilgili hastaneye yetiştirebilmekteyiz. Bunun tersi de olabilmekte. 'Yoğun bakım tedavisi orada da devam edebilir' şeklinde verilen karar doğrultusunda Trabzon'daki hastayı Gümüşhane'deki hastaneye naklettik. 2009 yılından beri aldığımız vaka sayısı 2 bin 47 olmuş. 20 kez de organ nakli için kullanılmış. Organlar Samsun gibi Ankara gibi hastanelere taşınmış. Vakalarımızın bir kısmı da 'primer' dediğimiz yani gerçekten bir kaza sonucu oluşan acil vakalar. Onların konfordan ziyade zamana daha çok ihtiyacı var. Bu alanda da 106 vakamız olmuş, 106 vakaya can katmışız."

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