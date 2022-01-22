Ambulans helikopterle hastaneye götürülen hamile kadın sağlıklı doğum yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye götürülen hamile kadının bebeği sağlıklı dünyaya geldi.

Kırsal Dağdancık Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Ocak'ta Araban Devlet Hastanesine kaldırılan hamile kadın, riskli doğum nedeniyle kara yolunun da karla kaplı olması yüzünden ambulans helikopterle Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Burada sağlıklı doğum yapan kadının bebeğinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, bebeğe sağlıklı uzun ömür dilediklerini söyledi.

