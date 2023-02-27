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Ambulans tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

27.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans tramvay yoluna girdi.

Ambulans tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans tramvay yoluna girdi. Kazada bir sağlık memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 38 EG 806 plakalı ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. Kazada 1 sağlık memuru yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan meslektaşlarını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tramvay yolunun kapanmasından dolayı tramvaylar kısa süreliğine ters istikametten ulaşımı sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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