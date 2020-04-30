YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.04.2020 20:56 | Son Güncelleme

Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
AMBULANS UCAK Gaziantep koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi zatürre (pnömoni)

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:25
Yatsı
20:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

A. Bertan Eczanesi
Sehitkamil
Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Devam Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Deva Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.