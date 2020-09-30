Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı

Kayseri’de husumetli oldukları amca oğullarını araçla kovaladıktan sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle’de meydana gelen olayda iddiaya göre Harun S. (27), aralarında husumet bulunan amca çocukları A.S., A.S. ve N.S.’den 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheliler, Bebek Caddesi üzerinde 38 AED 595 plakalı otomobille Harun S.’nin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Daha sonra otomobilden inen şüpheliler, Harun S.’ye pompalı tüfekle kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çarpışan otomobillerde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Harun S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 12 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve rapor işlemleri için adli tabipliğe getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

