Amca çocuklarının silahlı kavgasına toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri’de birbirini yaralayan amca çocuklarına toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2020 yılında Kayseri’nin Sarız ilçesinde besicilik yapan H.A.T.’nin koyunları otlattıkları esnada amcasının oğlu B.T.’nin köpeğini tüfekle vurarak öldürmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi ile birlikte darp edilen B.T., yanında bulunan tüfek ile amcasının oğlu H.A.T’yi kalçasından vurarak olay yerinden kaçtı.

Amca çocuklarının Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu müşteki sanık B.T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki sanık H.A.T. ise duruşmaya katılmadı. Ayrıca sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan B.T.,” H.A.T bana 8-9 el ateş etti. Bende korkudan arkama 4-5 el ateş ettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık B.T.’ye ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan indirime gidilerek 8 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, diğer sanık H.A.T.’ye de ‘Silahla Tehdit’ ve ’Yaralama’ suçlarından 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

