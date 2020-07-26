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Amcasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Amcasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı amcasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Karakavuz köyünde, dün tartıştığı amcası Dursun A'yı (55) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçarak saklandığı ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalanan Ali A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cezaevinden bir süre önce çıktığı belirlenen şüpheli Ali A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dursun A'nın cenazesi ise köydeki Akçaotluk cemevindeki törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Zonguldak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

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