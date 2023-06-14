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Amcasını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

14.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da amcasını tüfekle öldüren şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 9 Haziran’da İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Burak S. (38), tartıştığı yeğeni Mehmet Nazmi S. (28) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisini olay yeri yakınında pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Burak S.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, zaman zaman aile bireylerine kötü muamelede bulunduğu, olay günü de benzer sebeple yeğeniyle aralarında kavga çıktığı ileri sürüldü.

Tartışma sırasında Burak S.’nin yeğeni Mehmet Nazmi S.’ye bıçakla saldırmaya çalıştığı, yeğeninin de pompalı tüfekle kendisini vurduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Nazmi S., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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