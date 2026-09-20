Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda etkileyici performanslar sergiledi.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 5 gol yedi.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.
Beşiktaş, son 3 lig maçında galibiyet elde etti.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 12 puana ulaştı ve savunma olarak rakibine göre gol yediği daha az bir sayı ile dikkat çekiyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Gökhan Gül (Sakat) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Leandro Trossard (Sakat - Topuğundan Sakat), Mustafa Hekimoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Semih Kılıçsoy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Yasin Özcan (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.