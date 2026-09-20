Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 MS Beşiktaş

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda etkileyici performanslar sergiledi.

Lig Durumu Amed Sportif Faaliyetler 7. Trendyol Süper Lig O 5 G 3 B 1 M 1 P 10 12 Attığı Gol 5 Yediği Gol +7 Averaj Beşiktaş 2. Trendyol Süper Lig O 5 G 4 B 0 M 1 P 12 12 Attığı Gol 4 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Amed Sportif Faaliyetler 12 / 5 Beşiktaş 12 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı AS Amed Sportif Faaliyetler İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 10 – 1 B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 2 – 2

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 5 gol yedi.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Amed Sportif Faaliyetler G B G M G tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G Beşiktaş G G G M G tüm kulvarlar Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Beşiktaş, son 3 lig maçında galibiyet elde etti.

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 12 puana ulaştı ve savunma olarak rakibine göre gol yediği daha az bir sayı ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Amed Sportif Faaliyetler 2 eksik Yira Sor Gökhan Gül Beşiktaş 4 eksik Leandro Trossard Mustafa Hekimoğlu Semih Kılıçsoy Yasin Özcan

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Gökhan Gül (Sakat) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Leandro Trossard (Sakat - Topuğundan Sakat), Mustafa Hekimoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Semih Kılıçsoy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Yasin Özcan (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 6 Gol 1 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 2 Gol 0 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist Mehmet Yeşil Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 1 Asist Dusan Vlahovic Beşiktaş 4 Gol 0 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 1 Gol 1 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 0 Gol 2 Asist

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

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