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Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler, 20 Eylül 2026 Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Amed Sportif Faaliyetler
3 - 2
MS
Beşiktaş
Stadyum: Diyarbakır Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Ali Şansalan

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda etkileyici performanslar sergiledi.

Lig Durumu

Amed Sportif Faaliyetler

7. Trendyol Süper Lig
O
5
G
3
B
1
M
1
P
10
12
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+7
Averaj

Beşiktaş

2. Trendyol Süper Lig
O
5
G
4
B
0
M
1
P
12
12
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Amed Sportif Faaliyetler 12 / 5
Beşiktaş 12 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Amed Sportif Faaliyetler İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
10 – 1
Beşiktaş Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
2 – 2

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 5 gol yedi.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Amed Sportif Faaliyetler G B G M G

tüm kulvarlar

  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 31.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 24.08.2026 Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M
  • 16.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
Beşiktaş G G G M G

tüm kulvarlar

  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 27.08.2026 Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Beşiktaş, son 3 lig maçında galibiyet elde etti.

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 12 puana ulaştı ve savunma olarak rakibine göre gol yediği daha az bir sayı ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Amed Sportif Faaliyetler

2 eksik
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Gökhan Gül Sakat

Beşiktaş

4 eksik
Leandro Trossard Sakat Topuğundan Sakat
Mustafa Hekimoğlu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Semih Kılıçsoy Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Yasin Özcan Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Gökhan Gül (Sakat) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Leandro Trossard (Sakat - Topuğundan Sakat), Mustafa Hekimoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Semih Kılıçsoy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Yasin Özcan (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 6 Gol 1 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 2 Gol 0 Asist
Ermal Krasniqi Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist
Mehmet Yeşil Mehmet Yeşil Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 1 Asist
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 4 Gol 0 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Leandro Trossard Leandro Trossard Beşiktaş 1 Gol 1 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 0 Gol 2 Asist

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

Sıkça Sorulan Sorular
Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçı ne zaman?

20 Eylül 2026

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçı saat kaçta?

20:00

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçında hangi oyuncular eksik?

Amed Sportif Faaliyetler'de Yira Sor ve Gökhan Gül, Beşiktaş'ta ise Leandro Trossard, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Yasin Özcan eksik.

Amed Sportif Faaliyetler ve Beşiktaş'ın ligde kaç puanı var?

Amed Sportif Faaliyetler 10 puan, Beşiktaş 12 puan.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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